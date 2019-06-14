İspanya, AB disiplin sürecinden çıktı

AB Konseyi, yüksek bütçe açığı gerekçesiyle İspanya'ya uygulanan disiplin sürecinin yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

İspanya'nın son yıllarda bütçe açığını düşürmeye yönelik politikaları etkin biçimde uyguladığına işaret edilen açıklamada, İspanya'nın 2017 yılında yüzde 3,1 olan bütçe açığının 2018'de yüzde 2,5 düzeyine indiği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonu tahminlerinde İspanya bütçe açığının 2019'da yüzde 2,3, 2020'de de yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

AA