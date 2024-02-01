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İşgalci İsrail'den ateşkes ve esir takası için yeni hamle
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01 Şubat 2024 Perşembe 22:23:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 22:23:00

İşgalci İsrail'den ateşkes ve esir takası için yeni hamle

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana adeta ölüm yağdıran işgalci İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı

Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği belirtildi.

Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerinin bir araya geleceği ifade edildi.

Her iki toplantıda Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkes konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı Savaş Kabinesi'ne sunduğu belirtilmişti.

Filistinli bir yetkili ise 30 Ocak'ta Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini aktarmıştı.

Yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğine işaret etmişti.

Etiketler : israil savaş kabinesi gazze ateşkes hamas
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