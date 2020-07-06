Yeraltına füze şehirleri kurduklarını açıkladılar: Her yerde onların kabusu olacağız

İranlı komutan Tangsiri: Yeraltına füze şehirleri kurduk, her yerde onların kabusu olacağız
Tansiyonun bir an bile düşmediği bölgede, gerilimi daha da artıracak açıklama İran'dan geldi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tangsiri, ülkenin güneyinde yer alan sahil şeridinde yeraltı füze şehirleri inşa ettiklerini söyledi. Düşmanlarının bu şehirlerin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Tangsiri, "Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne kadar her yerde varız ve onların kabusu olacağız" diye konuştu.
İran, Körfez'de kıyı şeridi boyunca yeraltında füze şehirleri oluşturduklarını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Reza Tangsiri, "Kendi sahil şeridimizi ve adalarımızı korumakla sorumluyuz” ifadelerini kullandı.
NTV'de yer alan habere göre, İran’nın güneyinde yer alan sahil şeridinde yeraltı füze şehirleri inşa ettiklerini belirten Tangsiri, “Düşmanlarımız tam olarak nerelerde olduklarını bilmiyorlar. Şunu bilsinler, biz Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne kadar her yerde varız ve onların kabusu olacağız” dedi.
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