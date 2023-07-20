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20 Temmuz 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 10:45:00

İran'da zorunlu başörtüsü ihlaline karşı görev yapan "ahlak polisi" artık sadece uyaracak

Kaynak: AA

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Yakub Rızazade, ülkede zorunlu başörtüsü ihlaliyle mücadele kapsamında yeniden devriyeye başlayan "ahlak polisi"nin sadece uyarıda bulunacağını, gözaltının söz konusu olmayacağını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Rızazade, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu ile emniyetten ilgili yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantının içeriğine dair bilgi verdi.

Rızazade, "Bu toplantı, bazı milletvekillerinin, başörtüsü ihlalleriyle yeteri düzeyde mücadele edilmemesi eleştiri ve şikayetleri üzerine gerçekleştirilmiştir." dedi.

Ahlak polisinin zorunlu başörtüsüyle ilgili uygulamasının mahiyetine ilişkin konuşan Rızazade, şunları söyledi:

"Yapılan izahatta, başörtüsü ihlaliyle mücadelede kültürel birimlerin üzerine düşen rolü oynaması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, polis devriyeleri artık eskisi gibi değil. Uyarı devriyesi olacaklar, gözaltına almayacaklar. Sokakta konuşlanan polis minibüsleri de sadece uyarı için kullanılacak. Çünkü bundan sonra kültürel faaliyetlere daha fazla ağırlık verilecek."

İRAN'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU VE GÖSTERİLER

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler patlak vermişti.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında sosyal medya paylaşımlarında bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bundan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunmaya başlamıştı.

Bu tepkiler üzerine polis teşkilatı, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında "ahlak polisi" olarak bilinen "İrşad devriyeleri"nin yeniden denetimlere başladığını duyurmuştu.

Etiketler : iran başörtüsü ahlak polisi uyarı
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