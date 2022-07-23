VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti
Husilerin Taiz'e düzenlediği saldırıda 11 çocuk yaralandı
Bakan Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı
İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'nin çabasına övgü
İran: Terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı
Biden 'yüksek olasılıkla' Omicron'un alt varyantı BA5'e yakalandı
Orban: Rusya-Ukrayna savaşı kendi savaşımız değil
İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı
Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalara başladı
Çin'i kasırga vurdu
Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı
Balkanlar aşırı sıcakların etkisinde
Kahramanmaraş'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
Pakistan'da muson yağmurları etkiliyor: 290 ölü
Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile görüştü
AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz ithalatı istiyor
Başkan Erdoğan: Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
DSÖ'den flaş karar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kotil Hürjet için tarih verdi
23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:30:00

İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde biri 5,7, diğeri 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.

İran'ın resmi ajansı İRNA'da yer alan habere göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir olan 5,7 ve 5,8 büyüklükteki depremler, yerel saatle 20.39'da iki dakika arayla kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Can kaybı, yaralanma ya da hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler : Deprem İran iki deprem
Derin yardım

Derin yardım
Billboard'da ilk Türk

Billboard'da ilk Türk
Türk yönetmen imzası

Türk yönetmen imzası
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Basmakalıp şarkı

Basmakalıp şarkı
Sahne bitti havuza atladı

Sahne bitti havuza atladı
Birlikte çok eğleniyoruz

Birlikte çok eğleniyoruz
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Aile saadeti

Aile saadeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX