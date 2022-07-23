İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
Kaynak: AA
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde biri 5,7, diğeri 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.
İran'ın resmi ajansı İRNA'da yer alan habere göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir olan 5,7 ve 5,8 büyüklükteki depremler, yerel saatle 20.39'da iki dakika arayla kaydedildi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Can kaybı, yaralanma ya da hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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