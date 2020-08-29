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29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:24:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:24:00

İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: IHA

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İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Semnan Eyaleti’ne bağlı Damgan şehrinde yerel saatle 23.31’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin yerin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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