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24 Temmuz 2020 Cuma 00:34:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 00:47:00

İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi

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Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e ait iki savaş uçağı, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz etti.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.

Uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarıldı.

Haberde, savaş uçaklarının İsrail'e ait olduğu belirtilirken, İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde uçakların ABD'ye ait olduğunu aktardı.

Öte yandan, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı Müdürü Fadi el-Hasan, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yolcu uçağı yerel saatle 20.15'te Refik Hariri Havalimanı'na iniş yaptı. Yolculardan ciddi yaralananlar yok, bazılarında hafif çizikler söz konusu." dedi.

Hasan, Lübnan Kızılhaç Örgütünün de tedavi gerektirecek bir durum olmadığı için yolcuları hastaneye sevk etmediğini kaydetti.

Lübnan Hizbullahı'na yakın medya organlarında savaş uçaklarının, İran yolcu uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin menziline girmeye zorladığı iddia edildi.

Beyrut'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularından biri, savaş uçaklarının çok yaklaşması üzerine pilotun hızlı inişe geçtiğini ve bunun uçakta büyük paniğe yol açtığını aktardı.

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