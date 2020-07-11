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11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:03:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:03:00

Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında Haşdi Şabi Türkmen gücüne yapılan bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Haşdi Şabi 16. Tugay Türkmen Gücü Komutanı Abu Tair AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala kentinin İran sınırına yakın kırsal bölgelerde başlatılan operasyonda terör örgütü DEAŞ tarafından Haşdi Şabi Türkmen Gücüne düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Diyala kentinin Deli Abbas bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce yola yerleştirilen bombanın operasyona katılan Haşdi Şabi 16.Tugay Türkmen Gücüne ait araçların geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını anlatan Tair, iki askeri aracın kullanılmaz hale geldiğini kaydetti.

Tair, Diyala kenti ve özellikle İran sınırındaki kırsal bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için başlatılan operasyonun 3 gün süreceği bilgisini verdi.

TÜRKMEN LİDERİ SALİHİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de Twitter hesabından yayımladığı mesajla hayatını kaybeden Türkmen gücü mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

Salihi, Irak'ın asil unsuru olan Türkmenlerin yurdun istikrarı uğruna canlarını feda etmeye devam ettiklerini kaydetti.

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