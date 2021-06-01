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01 Haziran 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 14:30:00

İngiltere'ye flaş çağrı! "Eğer birisi kazanacaksa Türkiye kazansın"

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İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, KKTC'ye doğrudan uçak seferlerinin başlatılması için seslerini İngiliz hükümetine duyurmaya çalışıyor. Kıbrıs Türkü Kadir Kanizi, 'Ben daima Türkiye üzerinden KKTC'ye gidiyorum. Hiçbir zaman Rum kesimi üzerinden ülkeme gitmedim. Kendi ülkemin havaalanını kullanmayı isterim. İkincisi, eğer birisi kazanacaksa Türkiye kazansın, ülkem kazansın.' dedi.

İngiltere'den KKTC'ye direkt uçuşların yapılması için "KKTC'ye direkt uçuşlara izin verin" başlıklı imza kampanyası başlatan Kıbrıs Türkü Kadir Kanizi, kampanyayı düzenleme nedenlerini ve süreci AA muhabirine anlattı.

Başkent Londra'da yatırım ve gayrimenkul işletmeciliği yapan Kanizi, hem KKTC'ye hem de Türkiye'ye çok sık gittiğini fakat İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşların olmaması sebebiyle, daha önce bu yönde düzenlenen kampanyaların bir yenisini daha başlatarak taleplerini İngiliz hükümetine duyurmak istediklerini belirtti.

Kanizi, "En son geçen sene başlatılan kampanyada 12 binden fazla imza toplandı fakat bizim amacımız 100 bin kişiye ulaşmak çünkü bu sayıya ulaştığımız takdirde bu mevzu İngiltere meclisinde tartışılacak. Yaklaşık 5-6 hafta önce başlattığımız bu son imza kampanyası 6 ay sürecek." dedi.

Kadir Kanizi, halihazırda İngiliz hükümetinde Kıbrıslı Türklere yakın siyasilerin bulunduğuna ve Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'nin Kıbrıs meselesinde daha güçlü ara bulucu rolü oynayabileceğine işaret ederek, doğrudan uçuşların başlatılması yönünde ümitli olduğunu dile getirdi.

Söz konusu kampanyayı sosyal medyadan da paylaşarak daha fazla kişiye ulaşması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Kanizi, şu ifadeleri kullandı:

"2 hafta içerisinde 10 bin imzayı bulduk. Şu anda 12 bin 200'ü geçti. Amacımız, daha fazla kişiye ulaşmak. Günün sonunda bunun şahsi bir mesele olmadığını düşünüyorum. Bu Türklerin meselesidir, vatan meselesidir. Vatanını seven elini taşın altına koyar ve bu meselenin çözülmesi için yardımcı olur."

- "KOVİD-19 SÜRECİNDE AKTARMALI UÇUŞLAR HASTALIĞIN BULAŞMA RİSKİNİ DE ARTIRIYOR"

Kanizi, kampanyanın daha fazla kişiye ulaşması ve gündeme getirilmesi için çalışmalarını da sürdüreceklerini belirterek, "İngiltere'deki Rum kesimi çok güçlü lobi faaliyetleri yürütüyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak bizler de birlik içerisinde daha aktif olmalı ve taleplerimizi iletmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aktarmalı uçuşların hastalığın bulaşma riskini de artırdığına dikkati çeken Kanizi, "Özellikle bu süreçte aktarma yapılmasına hiç gerek yok. Risk faktörünü artırmış oluyorsunuz. İnsanların bir uçaktan inip tekrar başka bir uçağa binmesine böyle bir dönemde gerek yok." diye konuştu.

- "EĞER BİRİSİ KAZANACAKSA TÜRKİYE KAZANSIN, KKTC KAZANSIN"

İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşların olmaması sebebiyle Rum kesimi üzerinden bu ülkeye gitmeyi tercih edenlerin de olduğuna dikkati çeken Kanizi, şöyle devam etti:

"Ben daima Türkiye üzerinden KKTC'ye gidiyorum. Hiçbir zaman Rum kesimi üzerinden ülkeme gitmedim. Daha maliyetli olsa da Türk tarafından gitmeyi tercih ediyorum çünkü günün sonunda birincisi, KKTC diye bir ülke var, kendi havalimanımız var. Kendi ülkemin havaalanını kullanmayı isterim. İkincisi, eğer birisi kazanacaksa Türkiye kazansın, ülkem kazansın. Türkiye üzerinden gitmeyi tercih ettiğimizde bilet fiyatları bazen daha pahalı olabiliyor ama ben buna razıyım."

Kıbrıslı Türklerin, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği takdirde taleplerinin karşılanması için başarıya ulaşacağına inandığını vurgulayan Kanizi, söz konusu kampanyaya katılmak isteyenlerin "https://petition.parliament.uk/petitions/584228" adresi üzerinden destek verebileceğini belirtti.

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden KKTC'ye doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor.

İngiliz Parlamentosu, daha önce düzenlenen kampanyalar ve söz konusu son kampanyanın 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak KKTC'ye doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.

Etiketler : ingiltere türkiye kktc
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