İngiltere'de 50 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelebilir
Koronavirüs salgınında ikinci dalga riski Avrupa'da büyük endişeye neden oldu. Tüm dünyada normalleşmeye çalışırken İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, vaka sayılarının yükselişiyle beraber 50 yaş üstüne karantina hazırlığında olduklarını belirtti.
Hükümete yakın kaynaklardan elde edildiği ifade edilen haberde, ülkede ikinci bir koronavirüs dalgası ihtimaline karşı Başbakan Jonhson'ın yetkililerden 50-70 yaş arası kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanacağı bir senaryo üzerinde çalışması talimatını verdiği iddia edildi.
KATI KISITLAMA SENARYOSUNUN OLASI EKONOMİK SONUÇLARI
Hükümetin üzerinde çalıştığı iddia edilen plan dahilinde, koronavirüsün başkent Londra’da ve çevresinde hızla yükselmesi durumunda katı seyahat kısıtlamalarının da önü açılacak.
Başbakan Johnson’ın çarşamba günü Hazine Şansölyesi Rishi Sunak ile bir araya geldiği ve bu katı kısıtlama senaryosunun ekonomi üzerinde olası etkilerini değerlendirdiği ifade edildi.
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