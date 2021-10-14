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14 Ekim 2021 Perşembe 08:32:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 08:43:00

İki ülke arasında kriz büyüyor: Skandal ve utanç verici

Kaynak: AA

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Cezayir, "Mali'deki paralı askerleri finanse ettiği" iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ammar Bellani, açıkça adını vermeden, olayın komşu bir Arap ülkesi tarafından yapılan skandal ve utanç verici bir manipülasyon olduğunun altını çizdi.

Cezayir resmi haber ajansı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ammar Bellani'nin, Mali'deki yabancı milislerin Cezayir tarafından finanse edildiğine ilişkin yabancı basında çıkan iddiaları yalanladığını duyurdu.

Bellani, hiçbir gerçeğe dayanmayan iddiaların, Cezayir'deki eski Fransa Büyükelçisi Bernard Emiee'nin yönettiği Fransız İstihbaratına tabi Dış Güvenlik Müdürlüğüne bağlılığıyla bilinen medya tarafından çıkarıldığını belirtti.

Ammar Bellani, açıkça adını vermeden, olayın komşu bir Arap ülkesi tarafından yapılan skandal ve utanç verici bir manipülasyon olduğunun altını çizdi.

Fransız Mondafrique haber sitesi dün yayınladığı bir haberde, Cezayir'in Mali yönetimiyle paralı Rus Wagner milislerinin getirilmesi operasyonunun finansmanı konusunda anlaştığını yazmıştı.

CEZAYİR VE MALİ'DE FRANSA KRİZİ

Mali'de 24 Mayıs'taki darbenin ardından cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Assimi Goita, 6 Ekim'de Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı kabul etmişti.

Cezayir basınında "sürpriz" ziyaret olarak değerlendirilen görüşmenin, Mali'nin de Fransa ile Rus paralı askerler konusunda ciddi bir kriz yaşadığı döneme rastlaması dikkati çekti.

Görüşmeden birkaç saat sonra da Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, Macron'un Mali hükümetini hedef alan sözleri nedeniyle Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Cezayir de Macron'un "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" açıklamasını kınayarak Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için geri çağırmıştı.

Etiketler : Ammar Bellani Cezayir Macron Mali
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