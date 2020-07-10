İlk koronavirüs vakası tespit edildi

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanı Maram Şeyh, yaptığı açıklamada İdlib'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı, vakanın Bab Al-Hawa Hastanesi'nde görevli bir doktor olduğunu açıklarken, hastanın hızlı bir şekilde karantina altına alındığını aktardı.

Bab Al-Hawa Hastanesi tarafından yapılan açıklamada görevli doktorda koronavirüs tespit edilmesi nedeni ile hastaneye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilirken, hastanenin karantina altına alındığı duyuruldu.