İdam edilen Japonya Başbakanı Tojo'nun külleri bulundu

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15 Haziran 2021 Salı 09:12:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 09:13:00

İdam edilen Japonya Başbakanı Tojo'nun küllerinin Pasifik'e atıldığı belirlendi

Kaynak: AA

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2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo'nun yakılan cesedinin küllerinin Pasifik Okyanusu'na atıldığı ortaya çıkarıldı.

Tokyo'daki Nijon Üniversitesi'nden Profesör Hiroaki Takazawa, ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Ulusal Arşivleri'nden elde ettiği bir belgede ABD'li askerlerin Tojo'nun küllerini Pasifik Okyanusu'na saçtığını tespit etti.

Hiroaki'nin gün yüzüne çıkardığı belgede, ABD ordusunda görevli Binbaşı Luther Frierson, Tojo'nun küllerini kendisinin Pasifik Okyanusu'na saçtığı notunu düştü.

Binbaşı Frierson, Tojo ve idam edilen 6 kişinin isimlerinin yer aldığı 23 Aralık 1948 tarihli bir dokümana düştüğü notta, "Aşağıdaki savaş suçlularının kalıntılarını aldığımı, gözetimim altında yakıldığını ve 8. Ordu uçağından denizde kişisel olarak saçtığımı onaylıyorum." ifadelerini kullandı.

Hiroaki, ABD'li askerlerin 1941'deki Pearl Harbor baskınının arkasındaki isimlerden biri olan Tojo ve beraberindeki 6 kişinin şehit olarak kahramanlaştırılmasının önüne geçmek amacıyla söz konusu eyleme imza attığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda, Japonya'nın Nagazaki şehrine 9 Ağustos 1945'te attığı atom bombası ülkenin teslim olmasına sebep olmuştu.

Japonya'nın savaştan mağlup ayrılmasının ardından Tojo ve beraberindeki 6 Japon yetkili, 1948'de suçlu bulunarak asılmıştı.

Etiketler : Hiroaki Takazawa ABD TOKYO Tojo Pasifik Okyanusu
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