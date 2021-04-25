Hindistan'dan dünyaya çağrı: Oksijen yollayın
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında dünya birincisi olan Hindistan'da oksijen yetersizliğinden 35 kişi öldü. Ülkeye trenlerle oksijen taşınırken dünyaya da yardım çağrısı yapıldı.
Koronavirüs salgını, Hindistan'ın sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. Ülkede oksijen tanklarının tamamen tükenmek üzere olduğu duyuruldu. Başkent Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ise Cuma günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlanamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane yetkilileri acil yardım çağrısında bulunarak 60 hastanın daha ölmek üzere olduğunu duyurdu. Oksijen tankı, gece saatlerinde hastaneye ulaştırıldı. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor.
- İşgalci İsrail ramazan dinlemiyor: 6 Filistinli yaralandı
- Hindistan'dan dünyaya çağrı: Oksijen yollayın
- Bir sert tepki de kardeş ülkeden: Bu tarihi bir hatadır
- 48 siyasi partiden ortak bildiri: Kardeş Türkiye'nin yanındayız
- Aliyev'den Biden'a kınama
- ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi