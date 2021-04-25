Hindistan'dan dünyaya çağrı: Oksijen yollayın

Koronavirüs salgını, Hindistan'ın sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. Ülkede oksijen tanklarının tamamen tükenmek üzere olduğu duyuruldu. Başkent Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ise Cuma günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlanamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane yetkilileri acil yardım çağrısında bulunarak 60 hastanın daha ölmek üzere olduğunu duyurdu. Oksijen tankı, gece saatlerinde hastaneye ulaştırıldı. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor.

