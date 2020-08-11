  • BIST
    1109.89
  • Dolar
    7,2396
  • Euro
    8,5375
  • Altın
    453,9850
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray Oğulcan Çağlayan transferini duyurdu
Beyrut Limanı patlamasında can kaybı 171'e çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 166 bini aştı
Akdeniz'de Türkiye karşıtı ittifak! Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum kesiminde
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nde hızlı yükseliş
Beşiktaş'a geri dönen Cyle Larin'e sağlık kontrolü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
Trump, G7 Zirvesi'ni seçim sonrasına erteledi
Kasımpaşa Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı
Sakarya'da korkutan orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Yunan basını Miçotakis'i sıkıştırıyor: Türkiye'nin planlarını bozamadı
Kayserispor'da Asbaşkan Mustafa Tokgöz istifa etti
Hindistan'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 246'ya yükseldi
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Oruç Reis için tüm tedbirler alındı
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis
Ayasofya-i Kebir Camii'ne açıldığı günden bu yana yoğun ilgi sürüyor
Başkan Erdoğan, Külliye'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: Halı sahalar yarın açılıyor
Hindistan, Müslümanları öldürüp 'Terörist öldürdük' diye dünyaya ilan ediyor
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı... Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Taksiyle otomobil çarpıştı 9 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutl ...
Lübnan'da halkın talepleri net: Parlamento değişmeli
11 Ağustos 2020 Salı 15:39:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 15:39:00

Hindistan'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 246'ya yükseldi

ABONE OL

Hindistan'da etkili muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 246'ya çıktı.

Hindustan Times gazetesindeki habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 2 milyon 270 bini aştığı Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalardan da milyonlarca kişi etkilendi.

Ülkenin güneyindeki Kerala’dan kuzeydoğudaki Assam’a kadar çeşitli eyaletlerde muson yağmurlarının neden olduğu afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 246'ya yükseldi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) Pencap, Haryana, Çandigarh, Delhi, Uttar Pradeş ve Racastan’da yoğun yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.

30 BİN HEKTARIN ÜZERİNDE TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Karnataka’nın 12 bölgesinde seller nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet genelinde binlerce kişi evsiz kalırken, 30 bin hektarın üzerinde tarım arazisi zarar gördü.

Eyalet yönetimi, merkezi hükümetten yaklaşık 540 milyon dolarlık yardım talep etti.

KERALA'DA ÖLÜ SAYISI 52'YE ÇIKTI

Kerala eyaletinin İdukki bölgesinde etkili yağışlar nedeniyle 7 Ağustos Cuma günü meydana gelen heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis yetkilileri, bölgede şimdiye kadar 52 cesedin çıkarıldığını belirtti.

Afetin etkili olduğu bölgede, kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİHAR

Biharlı yetkililerin açıklamasına göre, eyaletin 16 bölgesinde etkili seller nedeniyle 7,5 milyon kişi etkilendi.

Bihar'daki sellerde ölenlerin sayısı 24 olarak açıklanmıştı.

Eyalette evsiz kalan yüz binlerce kişi barınaklara yerleştirilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ASSAM'DA 158 KİŞİ ÖLDÜ

Assamlı yetkililer, eyaletteki 30 bölgenin yağışlardan etkilendiğini bildirdi.

Yetkililer, yağışların oluşturduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 158’e yükseldiğini, çok sayıda yol, köprü ve tarım arazisinin zarar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu kaydetti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER