  • BIST
    1092.46
  • Dolar
    7,3815
  • Euro
    8,8117
  • Altın
    475,6070
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Genel Sekreteri Guterres: Mali Cumhurbaşkanı Keita ve kabine üyeleri derhal salıverilmeli
İletişim Başkanı Altun: Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu
Hariri suikastinin kilit ismi Selim Cemil Ayyaş ile ilgili mahkemeden karar çıktı!
Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı: BM Güvenlik Konseyi'nin Husilere karşı sessizliği barış şansını zorl ...
Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek
Çeşme'de tedbirlere uymayan 5 işletmeye kapatma cezası
Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı
Üç ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
Umman'da kısmi kabine revizyonu
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye iyi ve zor günlerinde Venezuela halkının yanında
Göztepe'nin efsane isimlerinden Halil Kiraz vefat etti
Bakan Koca: Tedbirlerin gücüne inanarak, dayanışma içinde mücadele edelim
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Bahçelievler'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Irak'ta Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti
Samsun'da bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
İngiliz ajanın açıklamaları, İngiltere'nin 1953 İran darbesindeki rolünü ortaya koydu
ASELSAN en yüksek ilk yarıyıl karını elde etti
Mali'de askeri hareketlilik! Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:15:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:32:00

Hariri suikastinin kilit ismi Selim Cemil Ayyaş ile ilgili mahkemeden karar çıktı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Uğradığı suikast sonucu 14 Şubat 2005'te hayatını kaybeden Lübnan'ın eski başbakanlarından merhum Hariri ile ilgili duruşmada 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulundu.

BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi tarafından Refik Hariri'ye düzenlenen suikastten suçlu bulunan Selim Cemil Ayyaş, Hizbullah örgütü içerisinde üstlendiği rol ve esrarengiz kimliği ile merak uyandırıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 15 yıl sonra 4 saatten fazla süren duruşmada, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu buldu.

Suikasti gerçekleştiren hücreden sorumlu olan ve Hariri'nin Beyrut'taki konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda bizzat yer alan Ayyaş, Suriye rejimi ve İran'ın müttefiki Lübnan Hizbullah örgütünün üyesi olarak biliniyor.

HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR

Suikastten sonra sırra kadem basan Ayyaş, aradan geçen 15 yıla rağmen hala bulunamadı. Bir sır gibi saklanan ve bugün yapılan duruşmada gıyabında yargılanan Ayyaş'la ilgili bilinenler mahkeme dosyasına giren kısıtlı bilgilerden öteye geçemiyor.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin internet sitesine yer alan bilgilere göre Ayyaş, 10 Kasım 1963'te Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki Haruf'ta dünyaya geldi.

Bundan başka hakkında yeterince bilgi bulunmayan Ayyaş, Hizbullah içerisinde üstlendiği rol ve gizemli profiliyle merak uyandırıyor.

15 YILDIR ARANIYOR

Bugün yapılan duruşmada, hiçbir makul şüpheye yer bırakmayacak şekilde suçlu bulunan Ayyaş, mahkemece kendisine yöneltilen suçlamalarla dikkat çekiyor.

Patlayıcı kullanarak terörist eylemde bulunmak, Refik Hariri'yi patlayıcı madde kullanarak kasten öldürmek, Hariri'nin yanı sıra 21 kişiyi patlayıcı madde kullanarak kasten öldürmek ve patlayıcı madde kullanarak 226 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüsle suçlanan Ayyaş, suikastin kilit ismi olarak öne çıkıyor.

Hakkındaki ceza kararı 21 Eylül'de yapılacak duruşmada açıklanacak olan Ayyaş, suikastten bu yana 15 yıldır aranıyor.

Bu arada mahkemede suikast davasında Ayyaş'la birlikte yargılanan Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

HARİRİ'NİN OĞLU KISAS İSTEDİ

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, düzenlediği basın toplantısında "Fedakarlık bugün Hizbullah'tan olmalı." ifadelerini kullandı.

Katillerin Hizbullah saflarından çıktığını, bu nedenle adalete teslim edilip cezalandırılmayacaklarına inandıklarını ifade eden Hariri, "Tekrar ediyorum: Onlar adalete teslim edilene ve kısas yapılana kadar rahatlamayacağım." dedi.

Hükümetin ortağı olan Hizbullah ise mahkemeyi ABD ve İsrail'in elindeki bir siyasi araç olarak görüyor.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, birkaç gün önceki televizyon konuşmasında Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin açıklayacağı karara işaret ederek, şunları söylemişti:

"Karar ne olursa olsun bizim için yok hükmündedir. Hizbullah'ı hedef almak için Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesini fırsata çevirmek isteyenler var."

Lübnan Başbakanı Hariri, 2005 'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu, korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER