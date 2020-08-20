  • BIST
    1126.8
  • Dolar
    7,3255
  • Euro
    8,6941
  • Altın
    458,3690
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halid Meşal: İsrail normalleşme bahanesiyle Arap ülkelerini kendi çıkarı için kullanmak istiyor
Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Objektif ve dürüst olmalıdır
Sırbistan, Kuzey Makedonya sınırına tel örgü çekmeye başladı
Trump, ABD askerlerinin Irak'tan hızlı şekilde çıkarılacağını söyledi
ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra yaşananları kınadı
EGM'den Ankara Kuşu'nun paylaşımındaki iddialara yalanlama
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Macron'dan AB'ye 'arabuluculuk' teklifi
İngiltere'den flaş karar! Güvenli listeden çıkarıldılar
Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Sömürgecilik suçları Fransa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardı
Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü
BAE'nin İsrail'deki büyükelçiliği Tel Aviv'de olacak
Başkan Erdoğan müjdeyi yarın saat 15.00'te açıklayacak
Bakan Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Muhammed ile görüştü
Libya'daki ihlalleri araştıracak BM heyeti belli oldu
MSB duyurdu: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü
Görevlerinden uzaklaştırılan polislere sosyal medyadan destek
Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
ABD'den Esed rejimi yetkililerine yeni yaptırımlar
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı
Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmeleri Cenevre'de başlayacak
Ankara Valiliğinden mangal kararı: Belirli alanlar dışında yasaklandı
20 Ağustos 2020 Perşembe 21:31:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 21:31:00

Halid Meşal: İsrail normalleşme bahanesiyle Arap ülkelerini kendi çıkarı için kullanmak istiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "İsrail normalleşme yoluyla bölgeye entegre olmak istiyor ve kendini Arap devletlerinin müttefiki olarak gösteriyor. Ancak müttefik değil Arap devletlerini kendi çıkarları için kullanmak istiyor." dedi.

Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'in normalleşme bahanesiyle Arap devletlerini kendi çıkarları için kullanmak istediğini söyledi.

Özgürlükler için Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından online düzenlenen İslam Dünyası ve Gelecek Beklentileri başlıklı seminerde konuşan Meşal, "Arap dünyası ABD'nin temsil ettiği sömürgeci güçler, ikincisi ise kökleri ve stratejisi olan Siyonist tehdit olmak üzere iki zorlukla karşı karşıya." dedi.

Meşal, İsrail'in Arap ülkeleri ile normalleşmesinin geçici bir adım değil, Tel Aviv yönetimin stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Siyonist varlığın Arap dünyasının kalbinde bulunmasının, Arap birliğini ve varlığını tehdit ettiğine dikkati çeken Meşal "İsrail normalleşme yoluyla bölgeye entegre olmak istiyor ve kendini Arap devletlerinin müttefiki olarak gösteriyor. Ancak müttefik değil Arap devletlerini kendi çıkarları için kullanmak istiyor." diye konuştu.

Meşal, İslam dünyasının bileşenleri arasında iki konuda güçlü bir işbirliği ve koordinasyon oluşturmanın önemine dikkati çekerek bu konuları tüm etnik ve mezhepsel farklılıkların üstesinden gelmek ve teknik anlamda kalkınma çabası olarak sıraladı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER