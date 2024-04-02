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02 Nisan 2024 Salı 10:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 10:00:00

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Kaynak: AA

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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.53'te Japon Denizi yönüne balistik füze ateşlediği belirtildi.

Açıklamada, orta menzilli olduğu tahmin edilen füzenin Japon Denizi'ne düştüğü kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 100 kilometre irtifaya ulaşabildiğini ve havada azami 650 kilometre mesafe katederek Japon ulusal münhasır bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Füzenin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN GÜVENLİĞİNİ İLGİLENDİREN BİR SORUN"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, sert tepki gösterdiği füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Kişida, "Bu, sadece ülkemizin güvenliğini değil bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliğini de ilgilendiren bir sorun ve kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Japon Başbakan, Kuzey Kore'nin füzelerine karşı halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkesinin, ABD ve Güney Kore ile işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), yayımladığı bildiride Kuzey Kore'yi "yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırdı.

Etiketler : güney kore kuzey kore japonya balistik füze
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