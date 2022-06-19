PKK İsveç'i boşa düşürdü

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19 Haziran 2022 Pazar 13:09:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 13:09:00

Görüntüyü PKK'lı teröristler servis etti!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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İsveç Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ann Linde'nin hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadığını ve görüntüler için manipülasyon açıklaması yapmıştı. PKK'lılar yeni video yayınlayıp İsveçli Bakanı Ann Linde'yi yalanladı.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin ülkenin anıt binalarına yansıtıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Stocholm'deki PKK propagandasına Ankara'nın sert tepki göstermesi üzerine İsveç'ten açıklama gelmişti. İsveç Dışişleri Bakanlığı da "Sosyal medyada manipüle edildiğine inandığımız mesajlarla İsveç'in PKK'yı desteklediği iddia ediliyor. Bu açık şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç, PKK'yı kınıyor" açıklaması yapmıştı.

PKK'LILAR İSVEÇLİ BAKANI YALANLADI

Dün terör örgütü PKK'YPG'ye yakın hesaplardan, Türkiye'nin tepki gösterdiği görüntülerin manipülasyon değil gerçek olduğuna ilişkin videolar paylaşıldı. Paylaşımlarda "Geçtiğimiz günlerde Stockholm'de kamu binalarına çeşitli görüntüler ve mesajlar yansıttığımız eylemin gerçekliğine gelince, bu eylemin gerçekten de aşağıdaki videoda gösterildiği gibi Rojava Komiteleri tarafından gerçekleştirildiğini teyit edebiliriz. Rojava Komiteleri, "14 Haziran 2022'de yayınladığımız videonun gerçekliğiyle ilgili kalan şüpheleri gidermekten mutluluk duyar" ifadesi kullanıldı.

LİNDE TERÖR GALASINDA

Ayrıca İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yardım toplanan galaya katıldığına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Paylaşımlarda Linde'nin galada Türkiye'nin Suriye'deki terör yapılanmalarına harekatlarını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Etiketler : PKK/YPG TÜRKİYE Stockholm Rojava Komiteleri
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