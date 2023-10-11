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11 Ekim 2023 Çarşamba 15:24:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 15:24:00

Gazze'nin elektriği tamamen kesildi

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Son Dakika Haberleri.. Gazze'nin elektrik santrali petrol yetersizliğinden dolayı çalışmayı durdurdu. Gazze'nin elektriği tamamen kesildi.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.

Etiketler : gazzeelektrik petrolyetersizliği durduruldu
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