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06 Nisan 2024 Cumartesi 08:26:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 08:26:00

Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıların ardından Gazze'ye insani yardımlar ulaştırılıyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının barınması için gerekli malzemelerin yer aldığı 19 tonluk yardımı taşıyan uçağın Ariş Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Gıda ve barınma malzemeleri de dahil olmak üzere 19 tondan oluşan yardım, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

Katar, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıların ardından Gazze'ye ulaştırılmak amacıyla şu ana kadar 90 uçak insani yardım ulaştırdı.

İSRAİL, ÜRDÜN'DEN GELEN YARDIM TIRLARININ GAZZE'YE GEÇİŞİNİ KABUL ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'de kabinenin Ürdün ordusunun Gazze Şeridi'ne ulaştıracağı yardım tırlarının İsrail topraklarından geçmesini onayladığı belirtildi.

KAN'da dün yayımlanan haberde kabinenin 4 Nisan'da Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının artırılmasını kabul ettiği bildirilmişti.

Haberde, insani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin verileceği, bunun yanı sıra Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanınacağı kaydedildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre de ABD Başkanı Joe Biden, 4 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Gazze'de insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

Etiketler : israil gazze insani yardım
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