Fransız başkandan skandal paylaşım! Türkiye'nin topraklarını Ermenistan olarak gösterildi

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06 Ekim 2020 Salı 10:26:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 10:41:00

Fransız başkandan skandal paylaşım! Ermenilere destek veren belediye başkanı Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterdi

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İşgalci Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarından sonra Azerbaycan topraklarını kurtarmak için harekat başlattı. Azerbaycan ordusunca bozguna uğratılan zor günler geçiren Ermenistan'a destek vermek isteyen Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez'in yardım toplama girişiminda paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ özgürlüğe kavuşturulurken, Ermenistan sivilleri hedef alan füze saldırıları ile insanlık suçu işliyor. Dünya Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalırken, iki tarafı da masaya davet ediyor. Fransa ise Ermenistan'a açıktan destek veren ülkelerin başında geliyor.

ERMENİSTAN'DA ZAYİAT ARTINCA YARDIM TOPLADILAR

Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında bozguna uğrayarak ağır kayıplar verdi. Her geçen gün yaralı sayısı artan Ermenistan'da hastaneler doldu taştı. Ermenistan'a yardım etmek isteyen Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım acil yardım malzemeleri topladı.

SKANDAL SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE ORTAYA ÇIKTI

Laurent Wauquiez sosyal medyadan yardım malzemelerine ve çalışmalara ilişkin birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğraflardan birinde ise büyük skandal ortaya çıktı. Harita önünde toplanan yardımların yer aldığı karede, bir harita dikkat çekti.

Haritada Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi. Skandal haritaya Türk kullanıcılardan tepki yağdı.

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