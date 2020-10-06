Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 Kovid-19 vakası belirlendi
Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 365'e ulaştı.
Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 489 artışla 634 bin 763'e yükseldi.
Hastanelerde 1426'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 398 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 615 artışla 99 bin 295'e çıktı.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9'a ulaştı.
Ülkede yoğun bakım hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.
Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.
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