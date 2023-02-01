Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi öldü

Fransa'da Bakanlıklar Arası Yol Güvenliği Ulusal Gözlemevi (ONISR), verilerine göre, Fransa'nın ana kara topraklarında 2022'de meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 260 kişi öldü.

Denizaşırı Fransız topraklarındaki trafik kazalarında ise ölenlerin sayısı 281'e çıktı. Bu rakam, "Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 verilerinden yüzde 11 daha fazla olarak" kayıtlara geçti.

BİSİKLET KAZALARINDA 2019'A GÖRE YÜZDE 30 ARTIŞ

Büyük kentlerde bisiklet kullanımının yaygın olduğu ülkede, 244 kişi bisiklet sürerken yaşanan kazalarda yaşamını yitirdi. Bu oranda 2019'a göre yüzde 30 artış kaydedildi.

Fransız basınına konuşan ONISR Temsilcisi Florence Guillaume, "Maalesef bisiklet ve skuter gibi motorlu kişisel ulaşım aracı kullananların ölüm oranlarında endişe verici bir artış gözlemlendi." değerlendirmesini yaptı.