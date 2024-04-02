VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay Başkanı, seçimin 12. turunda da belirlenemedi
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi
İsrail saldırılarının hedefi olan WCK, Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek sağlıyor
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 gözaltı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
02 Nisan 2024 Salı 11:23:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 11:23:00

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Etiketler : finlandiya vantaa okul silahlı saldırı
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX