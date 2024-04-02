Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi
Kaynak: AA
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.
BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
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