Filistin 1 yıl süre vermişti! İsrail'den açıklama geldi

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26 Eylül 2021 Pazar 08:36:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 08:36:00

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Abbas inmesi zor olan bir ağaca tırmandı

Kaynak: AA

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 'İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz' şeklinde açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için 'inmesi zor olan bir ağaca tırmandı.' dedi.

Gantz, Abbas'ın dün New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap ettiği konuşmasına ilişkin İsrail'in Kanal 13 televizyonuna değerlendirmede bulundu.

BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl verdiklerini söyleyen Abbas için Gantz, "Siyasi çözüme davet etmesi iyi bir durum ancak bir uyarı yaparak inmesi zor olan bir ağaca tırmandı." ifadelerini kullandı.

Gantz, Abbas'la bir görüşme daha yapma ihtimaline ilişkin "Kendisiyle sahada istikrarın sağlanması için güvenlik konularıyla ilgili görüşmüştüm. Gerekli bir durum olduğunda bir kez daha görüşebilirim." diye konuştu.

Gantz ile Abbas geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelmişti.

Abbas, dün, Ramallah kentinden, New York'taki BM 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap etmişti.

İsrail'in imzalanan anlaşmalara uymadığını ve tüm barış girişimlerinden kaçındığını vurgulayan Abbas, "İşgal devletine, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967 sınırlarındaki işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz. Bu süre zarfında Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) gözetiminde sınırı çizmeye ve tüm sorunları çözmeye hazırız. Aksi takdirde neden 1967 sınırları üzerinde bir İsrail'i tanımaya devam edeceğiz?" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Gantz Abbas Gantz ile Abbas FİLİTİN İSRAİL
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