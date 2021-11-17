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17 Kasım 2021 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 19:07:00

Akdeniz'de İngiliz F-35'i düştü

Kaynak: AA

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İngiliz donanmasına ait bir F-35 tipi savaş uçağının Akdeniz'de düştüğü bildirildi.

İngiltere'ye ait F35 savaş uçağı, Akdeniz'deki Queen Elizabeth uçak gemisinden kalktıktan sonra rutin operasyon sırasında denize düştü. Uçağın pilotu, fırlatma koltuğu aracılığıyla kurtuldu.

İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.

Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.

İngiltere, ilk F-35'i 2012 yılında teslim aldı ve ilk dört F-35 savaş uçağını, 2018 yılında RAF Marham Hava Üssü'ne konuşlandırdı. İlk F-35B savaş uçağı, 2020 yılında Queen Elizabeth Uçak Gemisi'ne konuşlandırıldı. Başlangıçta 138 adet F-35 tedarik etmeyi amaçlayan İngiltere'nin, geçtiğimiz yıl bu sayıyı 48'e düşürdüğü yönünde haberler çıkmıştı.

Şu ana kadar Lockheed Martin tarafından 700 adetten fazla üretilen Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35 Lightning II'nin; klasik iniş kalkış (A), kısa kalkış – dikey iniş (B) ve taşıyıcı yani uçak gemisi (C) olmak üzere toplam üç ana konfigürasyonu bulunuyor. Halihazırda 9'dan fazla ülke, F-35'i kendi topraklarında kullanıyor.

Etiketler : İngiliz donanması f35 akdeniz
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