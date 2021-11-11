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11 Kasım 2021 Perşembe 22:59:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 23:00:00

Etiyopya: Savaş çözüm değil

Kaynak: AA

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Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, şartlar sağlanması halinde isyancılarla müzakere edebileceklerini açıkladı. Mufti, "Savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz" dedi.

Etiyopya'da Addis Standard'ın haberine göre, basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, Afrika Birliği'nin ortaya koyduğu müzakere çabalarından memnuniyet duyduklarını, Etiyopya'yı bu savaşa isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) mecbur bıraktığının altını çizdi.

Mufti, "Hükümet, savaşı tasvip etmiyor ve her zaman barışın hakim olmasını istiyor. Hükümetin müzakere masasına oturması için öncelikle karşılanması gereken ön şartlar var. Hükümet, müzakere için hazır olduğunda bunları açıklayacak. Savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"YASALARI ÇİĞNEYEN KİŞİLERİN ÇALIŞTIĞI KURUMA BAKMIYORUZ"

TPLF'nin başkente girecek askeri kapasitesinin olmadığını savunan Mufti, yabancı ülke büyükelçiliklerinin Addis Ababa'yı terk etme kararlarının sahaya ilişkin bilgisizlikten kaynaklandığını dile getirdi.

Mufti, gözaltına alınan Birleşmiş Milletler personellerine ilişkin bir soruya ise ülkedeki herkesin yasalara uygun davranması gerektiği, yasaları çiğneyen kişilerin etnik kökenine ya da çalıştığı kuruma bakmadıkları cevabını verdi.

MÜZAKERE ÇABALARI

Afrika Birliğinin (AfB) Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo, hafta sonu taraflarla görüşmeye başlayarak müzakere çabalarına başlamıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye doğru ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkındır devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiketler : etiyopya savaş Afrika Birliği
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