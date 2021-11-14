VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
SİHA'nın gizli gücü yazılımında!
S-400'ler Asya devine gidiyor
Putin, göçmen krizi için Batı'yı suçladı
Ahmet Kekeç'siz 1 sene
Fransa-PKK-DEAŞ üçgeni belgelendi
Maliyeti düşüren İnsansız Deniz Aracı üretildi
Canavarca yetiştirip, topluma salmışlar
Mehmet Öz, Trump'ın partisinden aday mı oluyor?
Bağcılar'da patlama! Binanın ön cephesi yola açıldı
Trump'ın F-22 gafı ABD'de gündem oldu!
Topraktan altın fışkırdı! Çok büyük hazine bulundu!
ROKETSAN'dan dev yatırım! Binlerce kişi alınacak
İbrahim Kalın'dan dikkat çeken açıklamalar
Komşuda tarihi seçim!
MEB'den uzaktan eğitim kararı... Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor!
Yine başa dönmeyelim!
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
ABD İHA'ları 70 sivili vurmuş
Gencebay'a yoğun ilgi
Müzisyen ‘Üç Kuruş'ta
Performansıyla mest etti
Setlere döndü
İndirimleri takip ediyorum
Evde Kraliyet Pitonu besliyor
14 Kasım 2021 Pazar 10:28:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 10:29:00

Eski ABD Başkanı Trump duyurdu: Pensilvanya'dan aday oluyor

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de siyasete giriyor. Öz'ün, Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den gelecek yıl Pensilvanya'dan aday olacağı iddia edildi.

ABD'li TV sunucusu Oprah Winfrey tarafından 'Amerika'nın doktoru' ilan edildikten sonra üne kavuşan cerrah ve televizyoncu Dr. Mehmet Öz'ün, yetiştiği eyalet olan Pennsylvania'dan siyasete katılmayı düşündüğü haberleri ABD'nin gündemine oturdu.

'ŞU ANDA ŞOVUMUZA ODAKLANMIŞ DURUMDA'

Hürriyet'in aktardığına göre Dr. Öz'ün sözcüsü, yaptığı açıklamada "Dr. Oz, ABD Senatosu'na aday olması için cesaretlendirildi ancak şu anda şovumuza odaklanmış durumda" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN DOKTORUYDU

Son bir yıldır Pennsylvania'daki evinde yaşadığı ve bu eyalette oy kullandığı belirtilen Mehmet Öz'ün, gelecek yıl aday olmayacağı bilinen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey'nin yerine aday olacağı iddia ediliyor. Öz, eski ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'teki doktoru olarak da biliniyor.

Etiketler : Oprah Winfrey Pennsylvania Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey Dr. Mehmet ÖZ
Görümce Aslıhan

Görümce Aslıhan
Camdaki Neslihan!

Camdaki Neslihan!
Hülya'ya saygım var

Hülya'ya saygım var
Programını uzattı

Programını uzattı
Buse Varol setlere dönüyor

Buse Varol setlere dönüyor
Akkız için 6 saat eğitim aldım

Akkız için 6 saat eğitim aldım
Tam kadro turnede

Tam kadro turnede
Nakille gelen ikinci hayat

Nakille gelen ikinci hayat
Ayrılık yok

Ayrılık yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER