Mehmet Öz, Trump'ın partisinden aday mı oluyor?

ABD'li TV sunucusu Oprah Winfrey tarafından 'Amerika'nın doktoru' ilan edildikten sonra üne kavuşan cerrah ve televizyoncu Dr. Mehmet Öz'ün, yetiştiği eyalet olan Pennsylvania'dan siyasete katılmayı düşündüğü haberleri ABD'nin gündemine oturdu.

'ŞU ANDA ŞOVUMUZA ODAKLANMIŞ DURUMDA'

Hürriyet'in aktardığına göre Dr. Öz'ün sözcüsü, yaptığı açıklamada "Dr. Oz, ABD Senatosu'na aday olması için cesaretlendirildi ancak şu anda şovumuza odaklanmış durumda" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN DOKTORUYDU

Son bir yıldır Pennsylvania'daki evinde yaşadığı ve bu eyalette oy kullandığı belirtilen Mehmet Öz'ün, gelecek yıl aday olmayacağı bilinen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey'nin yerine aday olacağı iddia ediliyor. Öz, eski ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'teki doktoru olarak da biliniyor.