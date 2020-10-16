Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırdı
Kaynak: IHA
Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine saldırdı
İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından sabah erken saatlerden itibaren ateş açtıldığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.
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