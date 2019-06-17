Endonezya'da zincirleme kaza: 12 ölü, 43 yaralı

Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletindeki Cirebon bölgesinde, şoförün dikkatsizliği sonucu bir yolcu otobüsünün karşı şeride geçmesiyle 4 araç zincirleme trafik kazası yaptı.

Olayda 12 kişi yaşamını yitirirken, 11'i ağır olmak üzere 43 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA