Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni belirtisi 'Hıçkırık'
Kaynak: Akşam
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp kısa sürede dünyayı etkisi altına alan ve hala etkisini sürdüren koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
ABD'de yayımlanan akademik bir makalede Chicago'da 62 yaşındaki bir adamın 4 gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedildi.
Makalede, “Hasta hiç semptom göstermiyordu ve 37.3 derece ateşi vardı. Testler derinleşince durum ortaya çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4’e çıktı” ifadeleri kullanıldı.
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