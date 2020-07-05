  • BIST
    115748
  • Dolar
    6,8612
  • Euro
    7,7521
  • Altın
    392,1350
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı
Muğla'da 'mor tarlalar' misafirlerini ağırlıyor
46. Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kimler aldı? İşte kazananlar tam liste
Dünyada 6,5 milyondan fazla kişi koronavirüsü yendi
Kocaeli'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Hidroelektrik santrali 1,5 milyar kilovatsaatlik enerji üretme kapasite ...
Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye çalışan iki kişi patlamada öldü
Cezayir: Fransa'nın Cezayir'e bakışında değişiklik yok
Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü
Başkan Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı ile görüştü
Yılmaz Erdoğan: Bana bu duyguyu yaşattığınız için çok mutluyum
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 105 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Yemen protestosu
Futbol oynadığı arkadaşına dehşeti yaşattı
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Brüksel'de başörtüsü yasağı protestosu
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'a 'Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan' cevabı
Bakan Karaismailoğlu Mersin'deki yol çalışmalarını inceledi
Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Bakan Koca: Yeni vakalar artış eğiliminde
Hendek'teki patlamada gözaltına alınan kişi sayısı 4 oldu
Formula 1'de sezonun ilk zaferi Bottas'tan
Başkan Erdoğan'dan 'Hidroelektrik Üretim Tesisleri'ne ilişkin paylaşım
05 Temmuz 2020 Pazar 22:45:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 22:45:00

Dünyada 6,5 milyondan fazla kişi koronavirüsü yendi

ABONE OL

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı, dünya genelinde 6 milyon 500 bini geçti.

KOVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 6 milyon 506 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 273 bin 950), Brezilya (978 bin 615), Rusya (450 bin 750), Hindistan (424 bin 885), Şili (261 bin 32), İran (201 bin 330), İtalya (192 bin 108), Peru (189 bin 621), Almanya (181 bin 700) ve Türkiye (180 bin 680) oldu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 535 bin 340 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER