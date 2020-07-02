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02 Temmuz 2020 Perşembe 08:48:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 08:48:00

Dünya Sağlık Örgütü'nden rahatlatan virüs açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Doktor Mike Ryan, Çin'de görülen domuz gribi virüsüyle ilgili açıklama yaptı..

Dünya Sağlık Örgütü virüsün yeni değil, bilinen bir bir domuz gribi türü olduğunu belirtildi.

Bahsedilen virüsün 2016 yılından bu yana bilindiğini söyleyen Ryan "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemli" ifadelerini kullandı.

Ryan, Dünya Sağlık Örgütü'nün durumun daha detaylı şekilde araştırılması için Çin ile işbirliği yapmak istediğini da belirtti. Çinli bilim insanları, geçtiğimiz günlerde, küresel bir salgına dönüşme potansiyeli taşıyan ve domuzlarda tespit edilen G4 adlı bir virüs türü keşfettiğini açıklamıştı.

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