DSÖ'den "Gazze'deki bombardımanlardan endişe duyuyoruz" açıklaması
Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
"Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyoruz. İletişim hatlarında bağlantı olmadığında acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kişiler hastanelere ve ambulanslara ulaşamıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, tüm iletişim kanallarının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.
İsrail, Şifa Hastanesinin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılar, Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşmişti.
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