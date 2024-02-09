İşgalci İsrail sağlık merkezlerine yönelik 721 saldırı düzenledi

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09 Şubat 2024 Cuma 17:43:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 17:43:00

DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık merkezlerine yönelik 721 saldırı belgeledik

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, işgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana 721 sağlık merkezine yönelik saldırıyı belgelediklerini kaydetti.

Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Filistin topraklarında sağlık merkezlerine ve çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnsanların huzur içinde tıbbi bakım alabilecekleri hastanelerde kendilerini her zaman güvende hissetmeleri gerektiğini vurgulayan Jasarevic, insanların sağlık hizmeti istemekten korkmasının hastanelere erişimi daha da kısıtlayacağını söyledi.

Jasarevic, sağlık çalışanları, hastaneler ve hastaların asla hedef olmaması ve her zaman korunması gerektiğini vurgulayarak "DSÖ, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 721 saldırıyı belgeledi. Bu saldırıların 357'si Gazze'de yaşandı ve 645 can kaybıyla sonuçlandı." dedi.

Etiketler : DSÖ sağlık merkezi saldırıları Filistin toprakları.
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