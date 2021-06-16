  • BIST
    1437.96
  • Dolar
    8,5372
  • Euro
    10,3551
  • Altın
    510,3220
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ve Fransa'dan PKK'ya destek
Sputnik V aşısı için tarih verildi
"Türkiye, NATO'da sıra dışı öneme sahip bir müttefik"
Bakan Koca duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık
PKK'ya bir darbe daha!
Soma davasında karar: İşte verilen cezalar...
Mersin'de ele geçirildi! Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu
Başkan Erdoğan ilan etmişti... Bakan Varank müjdeyi verdi
"Avrupa Dörtlüsü" 7 yıl sonra bakanlar düzeyinde toplandı
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den ırkçı sloganlara tepki!
Devlet Başkanı Buhari'den ilginç çıkış: Suçu Libya'ya attı
Antalya'da borç çok, icraat yok
Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı
ABD-AB Zirvesi yapıldı: Toplantı sonrası Türkiye vurgusu
Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi
Saadet Partisi'nde kazan kaldırdı!
Şuşa'da kardeşlik beyannamesi!
Türkiye aşı kuyruğunda
Ayrılık iddiası
Listelere 'Peri' kondu
final sonrası doğaya kaçtı
Çölde kayboldum, cenaze namazım kılındı
Yaz gününde çizme
Tokat sonrası Hülya ağlayacaktı
16 Haziran 2021 Çarşamba 12:38:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 12:38:00

Dr. Lan Lesser: Türkiye, NATO'da sıra dışı öneme sahip bir müttefik

Kaynak: AA

ABONE OL

Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Direktörü Dr. Lan Lesser, 'Türkiye'nin sıra dışı öneme sahip bir Müttefik olduğu NATO'da geniş kabul gören bir husus. Mevcut krizlerin birçoğunun Türkiye'nin yardımı olmadan yönetilmesi zordur' dedi.

Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Direktörü Dr. Lan Lesser, Türkiye'nin NATO içindeki rolü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ABD BİR NUMARA, TÜRKİYE İSE İKİ NUMARA"

ABD ve Türkiye'nin birbirine benzediğini ifade eden Lesser, "Türkiye bir bakıma ABD gibi her zaman en kolay ortak olmamıştır. ABD ve Türkiye düşündüğümüzden çok daha fazla birbirine benziyor. Kendi istisnailiğimiz ve kendi ölçeğimize ilişkin bir anlayışımız var hatta ordu büyüklüğü bakımından bile. ABD bir numara, Türkiye ise iki numara" dedi.

"TÜRKİYE, SIRA DIŞI ÖNEME SAHİP BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'nin sıra dışı öneme sahip bir Müttefik olduğu NATO'da geniş kabul gören bir husus olduğuna dikkat çeken Lesser, "Türkiye, NATO için son derece anlamlı ancak yönetilmesi her zaman kolay bir ilişki olduğu anlamına gelmiyor. Ve gördüklerimizin biraz bununla ilgili olduğu kanısındayım. S-400 ve diğerleri de dahil olmak üzere ABD'yi kaygılandıran meselelerin çoğu NATO müttefikleri bakımından da sorun teşkil ediyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum da NATO'nun çıkarlarını ilgilendiriyor. Bu yüzden her zaman biraz zor olacak. Bununla beraber Türkiye'nin sıra dışı öneme sahip bir müttefik olduğu NATO'da geniş kabul gören bir husus. Siyasi ilişki, yönetilmesi her zaman kolay olmasa da elzemdir." dedi.

Etiketler : Alman Marshall Fonu Türkiye ABD ve Türkiye Dr. Lan Lesser NATO
Rolü için stüdyoda

Rolü için stüdyoda
Sevgili değil uyumluyuz

Sevgili değil uyumluyuz
Romantik yıl dönümü

Romantik yıl dönümü
Bergen'i iznim olmadan çekemezler

Bergen'i iznim olmadan çekemezler
‘Arka Sıradakiler' buluştu

‘Arka Sıradakiler' buluştu
Düşledikleri proje gerçek oldu

Düşledikleri proje gerçek oldu
Rıza Baba geri döndü

Rıza Baba geri döndü
Melisa'da ikinci şans yok

Melisa'da ikinci şans yok
Babalık olumlu yönde etkiledi

Babalık olumlu yönde etkiledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER