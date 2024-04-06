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06 Nisan 2024 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 14:00:00

Danimarka, İsrail'e kısıtlamalarını arttıracak

Kaynak: AA

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Danimarka, Gazze'de devam eden saldırılarının siviller üzerindeki "yıkıcı sonuçları" nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta "çok kısıtlayıcı bir yaklaşım" uygulayacağını açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, yerel basına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Rasmussen, "İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın Gazze'deki sivil halk üzerindeki yıkıcı sonuçları doğrultusunda, 25 Mart 2024 tarihi itibariyle, Dışişleri Bakanlığı olarak İsrail'e askeri ihracat konusundaki yaklaşımımızı daha da sıkılaştırmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'e "dual-use" olarak bilinen ve hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen teknolojilerin ve askeri ihracat başvurularının "tek tek ele alınacağını" belirten Rasmussen, Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Anlaşması ve silah ihracatına ilişkin Avrupa Birliği kurallarının "çok kısıtlayıcı bir yaklaşımla" uygulanacağını kaydetti.

Söz konusu kısıtlama kararı, Uluslararası Af Örgütü, Oxfam Danimarka, ActionAid Danimarka ve Filistinli insan hakları örgütü Al-Haq'ın, İsrail'in olası savaş suçları ve soykırım girişimine silah ihracatıyla destek olmakla suçladığı Danimarka hakkında dava açmasının ardından geldi.

Etiketler : danimarka israil kısıtlama gazze hamas
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