Çin Devlet Başkanı Şi öksürmeye başladı, devlet televizyonu yayından çıktı
Kaynak: DHA
Koronavirüsün ana vatanı Çin'in Devlet Başkanı Şi, Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmada aniden şiddetli öksürmeye başlayınca devlet televizyonu canlı yayından çıktı.
Çin Devlet Başkanı Şi, konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü. Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping’in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Jinping’in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi.
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