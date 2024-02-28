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Çad'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
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28 Şubat 2024 Çarşamba 16:21:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 16:21:00

Çad'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Çad'ın başkenti Encemine'de güvenlik güçlerine yönelik saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Çad İletişim Bakanı Abderaman Kullamalah, basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ulusal Devlet Güvenlik Teşkilatına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Kullamalah, saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi, ölenler hakkında bilgi vermedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Kullamalah, durumun tamamen kontrol altına alındığını ve faillerin yakalandığını açıkladı.

Saldırıdan muhalif Sınır Tanımayan Sosyalist Partisi sorumlu tutuldu.

CUMHURBAŞKANI İDRİS DEBİ İTNO'NUN ÖLÜMÜYLE BAŞLAYAN GEÇİŞ DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti. İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Forumda, referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca 18 aylık sürenin sonunda Askeri Konsey feshedilmiş ve Muhammed İdris Debi İtno "Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı" olmuştu.

Çadlılar, askeri cuntanın 2,5 yıl önce söz verdiği ancak 2024 sonuna ertelediği seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olarak görülen yeni anayasayı oylamak üzere 17 Aralık 2023'te sandık başına gitmişti.

Yaklaşık 8 milyon Çadlı, referandumda üniter devleti yüzde 85,9 ile seçmişti. Federalizmi ise seçmenlerin yüzde 14,1'i tercih etmişti.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, referandumun, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının "hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı" amaçladığını iddia ediyor.

Çad'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 6 Mayıs'ta, ikinci turunun ise 22 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.

Etiketler : güvenlik güçleri ölümler ÇAD SALDIRI AFRİKA
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