BMGK, ABD'nin İran'a yaptırımları geri getirme girişimini reddetti: Başkan olarak bu yönde hiçbir işlem yapmam

BMGK'da ABD'ye İran reddi: Konsey'de konsensüs yok. Başkan olarak bu yönde hiçbir işlem yapmam

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Endonezyalı Büyükelçi Dian Triansyah Djani, ABD’nin İran’a karşı yaptırımları geri getirme mekanizmasının başlatılması yönündeki başvurusu üzerine harekete geçemeyeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta, İran’ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek 2231 sayılı karar kapsamında bu ülkeye uygulanan yaptırımları geri getirme sürecini başlatmak için BMGK Dönem Başkanlığı’na başvurmuştu.

Sputnik'in haberine göre, BMGK toplantısı sırasında Fransa, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Güney Afrika ve bazı diğer ülkeler, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıkması ve artık anlaşmanın bir tarafı olmaması nedeniyle yaptırımları geri getirme mekanizmasını başlatma hakkına sahip olmadığını ifade etti.

ABD, nükleer anlaşmadan çıkmalarına rağmen, 2231 sayılı kararda adları geçtiği için mekanizmayı başlatma hakkın sahip olduğunu savunuyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK Dönem Başkanı Djani’den, bu konudaki tutumunu açıklamasını ve ABD’nin başvurusunu değerlendirmesini istedi.

Djani, BMGK toplantısında, “Birçok üye ülkeden mektuplar aldım. Bu konuda belli bir tutuma sahip bir üyenin olduğunu ve farklı görüşe sahip çok sayıda üye ülkenin olduğunu görüyorum. Benim görüşüme göre, Konsey’de konsensüs yok. Böylelikle başkan olarak bu yönde hiçbir işlem yapmam” diye konuştu.

RUSYA: UMARIZ ABD ARTIK İRAN’A KARŞI YAPTIRIMLARI GERİ GETİRMEYE ÇALIŞMAZ

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin artık İran’a karşı yaptırımları geri getirmeye ve nükleer anlaşmayı bozmaya çalışmayacağı umudunu dile getirdi.

Nebenzya, “Bugünkü tartışma, BMGK üyelerinin büyük kısmının duruşunu net bir şekilde sergiledi. Hepsi, nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini savundu. Nükleer anlaşmanın devam etmesi, ABD dahil tüm uluslararası toplum için önemli” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, “Umarım, ABD bunu sonunda anlayabilir ve yasadışı olmanın yanı sıra beklediği sonuca ulaştırmayacak bu yolu takip etmez” diye kaydetti.