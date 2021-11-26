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26 Kasım 2021 Cuma 19:01:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 19:01:00

BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir

Kaynak: AA

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BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen COVID-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıkladı. Ayrıca mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

BioNTech, Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu belirtildi.

B.1.1.529 varyantı üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığının vurgulandığı açıklamada, "En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

"BİR VARYANTA ÖZEL AŞIYA YÖNELİK TEKNİK DENEME BAŞLADI"

Açıklamada, bu verilerin söz konusu varyantın mRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.

Pfizer ve BioNTech'in bir varyanta özel aşıya yönelik teknik denemelere başladıkları da açıklamada yer aldı.

MEVCUT AŞILARIN YENİ VARYANTA ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.

AFRİKA ÜLKELERİNE UÇUŞ YASAĞI

İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını duyurdu.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Etiketler : biontech yeni varyant afrika
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