Binlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
Kaynak: AA
İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun COVID-19 ile mücadeleyi kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi.
KOVID-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 21’e çıktığı İsrail’de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor.
“Siyah Bayrak Hareketi” olarak bilinen grup tarafından organize edilen gösteri, Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu önünde başladı.
Burada toplanan binlerce gösterici, daha sonra İsrail Meclisine yürüdü.
Netanyahu'yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişörtler giyen göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı attı.
Yürüyüş sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin geçtiği yolları trafiğe kapattı.
Meclis önündeki gösteriye bazı muhalif milletvekilleri de destek verdi.
İsrail’in farklı kentlerinde geçen hafta da Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlenmişti.
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