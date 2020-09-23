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23 Eylül 2020 Çarşamba 17:10:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 17:10:00

Bill Gates koronavirüs için "En iyi ihtimalle 2022'de biter" dedi

Kaynak: Aksam.com.tr

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Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates pandeminin biteceği tarihi 2022 olarak açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve gün geçtikçe vaka sayılarının arttığı koronavirüs salgını hakkında Microsoft'un kurucusu Bill Gates, açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Gates, aşılarda kaydedilen ilerleme nedeniyle hayatın 2021 yazında normale dönebileceğine inandığını belirterek, koronavirüs salgınının en iyi ihtimalle 2022'de biteceğini söyledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amerika Birleşik Devletleri'nin aşılarda kaydedilen ilerleme nedeniyle 2021 yazında normal hayata geri dönebileceğine inandığını söyledi. Bill Gates, "Koronavirüs salgını en iyi ihtimalle 2022'de sonlanacak." dedi.

Aksam.com.tr'nin Fox News Sunday'den aktardığı habere göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Gates, aşı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte salgının sonsuza kadar sürmeyeceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

"SADECE ZENGİNLER İÇİN AŞI ÜRETMİYORUZ"

Bill Gates, teknoloji titan yardım kuruluşunun hastalıkla savaşmak için 650 milyon dolar harcadığını belirterek, "Paranın büyük bir kısmı, aşılar onaylandıktan sonra fakir ülkelere ve ABD gibi daha gelişmiş ülkeler için üretilebilmesini sağlamaya gidiyor." şeklinde konuştu.

Gates, vakfının çabaları hakkında, "En iyi aşı yaklaşımları için çok hızlı bir şekilde Ar-Ge parasının tohumlanmasına yardımcı oluyoruz ve ardından bir aşı aldığımızda bunun sadece zengin ülkeler için olmadığından emin oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEYAHAT YASAKLARI KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI ŞİDDETLENDİRMİŞ OLABİLİR"

Trump yönetiminin koronavirüs tepkisini genel anlamda eleştiren Gates, özellikle Ocak ayında Çin ve Mart ayında Avrupa'da çıkarılan erken seyahat yasaklarının aslında koronavirüsün yayılmasını şiddetlendirmiş olabileceğini aktardı.

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