Biden'ın testi negatife döndü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden'ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.

Mektupta, "İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek." ifadesi paylaşıldı.

Sık sık test yapılıyordu

COVID-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz'da işinin başına dönmüştü.

Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarının bilgisini paylaşmıştı.

30 Temmuz'da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.