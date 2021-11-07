Biden'ın işletmelere getirdiği aşı zorunluluğu yerel mahkemelere takıldı

Biden'ın 100'den fazla çalışanlı işletmelere, çalışanlarını 4 Ocak'a kadar COVID-19'a karşı aşılatmaları için getirdiği zorunluluk, özellikle Cumhuriyetçi cephede tepki çekti.

4 Kasım'da açıklanan zorunluluğa karşı ülkenin birçok eyaletinde açılan davalardan ilk kararlar da gelmeye başladı.

Teksas ve Louisiana eyaletindeki yerel temyiz mahkemeleri, uygulamayı geçici olarak askıya aldı.

ABD'de Cumhuriyetçiler birçok insanı işsiz bırakacağı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı çıkarken, Demokratlar bu zorunlulukların kamu sağlığı ve pandeminin bitmesi için gerekli olduğunu savunuyor.