VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB: Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek
Biden sağlık kontrolü için gittiği hastaneden ayrıldı
ABD Rusya'nın 'silah' müşterisi mi?
Macron'dan 'balıkçıklık' tepkisi: İngiltere sinirlerimizle oynuyor
Tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü
Afrin'e füze saldırısı: 3 sivil hayatını kaybetti
Rusya yanlısı ayrılıkçılardan ateşkes ihlali: Bir Ukrayna askeri öldü
Resmi ve özel okullarda sosyal etkinlikler yapılamayacak
Türkiye'de 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı
ABD'den BioNTech ile Moderna'da 3. doz aşıya yeşil ışık
Altun: Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 768 bin 703'e çıktı
Op. Dr. Erkan Uygur “Endoskopi Rinoplasti PRP, Burun İçinin Detaylı Şekilde İncelenmesini Sağlıyor!”
ABD'li başkan Türk dostu çıktı!
F-16 Blok 70'ler masada! Türk savunma sanayisi havada tam gaz
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği harita zorlarına gitti
Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak
Rusya'ya AB ve NATO'dan "uydu" kınaması
Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Müslüme'den acı haber geldi
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!
19 Kasım 2021 Cuma 23:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 23:31:00

Biden sağlık kontrolü için gittiği hastaneden ayrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, rutin kolonoskopi ve sağlık kontrolleri için gittiği Walter Reed Askeri Hastanesi'nden ayrıldı.

Sabah saatlerinde rutin kolonoskopi ve sağlık kontrolleri için Walter Reed Askeri Hastanesi'ne giden ABD Başkanı Joe Biden, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışı gazetecilere poz veren Biden, "Mükemmel bir muayene oldu." ifadesini kullandı.

GÖREVİNİ 85 DAKİKALIĞINA DEVRETTİ

Biden, ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmış olmasından da büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Biden, sabah girdiği rutin kolonoskopi nedeniyle alacağı anestezi öncesi yetkilerini Harris'e devretti. Harris, ABD tarihinde başkanlık yetkilerini devralan ilk kadın oldu. Biden, görevini devrettikten 85 dakika sonra anestezinin etkisinden çıktı ve yetkilerini Harris'ten geri aldı.

ABD anayasasına göre başkan, görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini yardımcısına devredebiliyor.

Etiketler : biden abd sağlık durumu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Nakille çocuklarını hayata bağladılar

Nakille çocuklarını hayata bağladılar
Âşık Veysel'in sazını çaldı

Âşık Veysel'in sazını çaldı
10 bin lira nafaka istiyor

10 bin lira nafaka istiyor
Ayaklarını yerden kesti

Ayaklarını yerden kesti
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Fikret Ali'nin hediyeleri

Fikret Ali'nin hediyeleri
Tatsız gece

Tatsız gece
Çift sayılara takıntım var

Çift sayılara takıntım var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER