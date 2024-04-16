Belçika'da bomba tehdidi: Brüksel Adalet Sarayı boşaltıldı
Kaynak: AA
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Adalet Sarayı, yapılan bomba ihbarının ardından boşaltıldı.
Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Poelaert Meydanı'nda bulunan Brüksel Adalet Sarayı öğleden sonra bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
Federal polis sözcüsü, bir kişinin telefonla bomba ihbarı yaptığını bildirdi.
Sözcü, ihbarın ardından binayı arama ve tahliye etme sürecinin başlatıldığını belirtti.
Sosyal medyada olay yerinden paylaşılan videolarda, siren sesi duyulurken vatandaşların sakince binadan uzaklaştığı görülüyor.
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- Belçika'da bomba tehdidi: Brüksel Adalet Sarayı boşaltıldı