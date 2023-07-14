VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kripto para borsası Binance, 1000'den fazla çalışanının işine son verdi
Tayvan, NATO'nun Çin'i küresel güvenlik için tehdit olarak görmesini memnuniyetle karşıladı
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, aracının yanında ölü bulundu
Pakistan'da "TTP" endişesi
Bakan Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'yi ziyaret etti
ABD, temiz enerji yatırımlarını destekleyecek 20 milyar dolarlık yeni finansman imkanını duyurdu
14 Temmuz 2023 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 17:30:00

Belarus duyurdu: Wagner, eğitimlere başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Belarus Savunma Bakanlığı, paralı savaşçı grubu Wagner'in Belarus askerlerini eğitmeye başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Osipoviçi yakınlarında Belarus bölgesel askeri birliklerinin eğitim aldığı belirtildi.

Askere alınanlara savaş alanında hareket etme, taktik atış yapma, mühendislik ve tıbbi eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, "Wagner savaşçıları, bir dizi askeri disiplin konusunda eğitmenlik yaptı." ifadelerine yer verdi.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Etiketler : Belarus Savunma Bakanlığı paralı savaşçı grubu Wagner Belarus askerleri eğitimi
Orkestrası yok diye sahneden indi

Orkestrası yok diye sahneden indi
Sat komandolarına ziyaret

Sat komandolarına ziyaret
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Babanın bize armağanısın

Babanın bize armağanısın
Dalgalarla dans etti

Dalgalarla dans etti
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Ezgi aileye girdi

Ezgi aileye girdi
Dört yıllık aşkta mutsuz son

Dört yıllık aşkta mutsuz son

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX