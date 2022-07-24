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24 Temmuz 2022 Pazar 00:50:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 00:51:00

BAE tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti

Kaynak: AA

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BAE, İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarından övgüyle söz etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'dan yapılan yazılı açıklamada, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının, İstanbul'da imzalanan anlaşmayı dünyadaki tahıl krizini hafifleterek, gıda güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak olumlu bir adım olarak değerlendirdiği kaydedildi.

BAE'nin tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "BAE, bu anlaşmaya varılmasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) gösterdiği seri çabaları takdir ediyor." ifadelerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Etiketler : bea başkan erdoğan tahıl koridoru
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